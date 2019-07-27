الأوكرانيون يطالبون رئيسهم زيلينسكي باستئناف حركة الطيران مع روسيا

ظهرت في الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عريضة جديدة تطالبه باستئناف رحلات الطيران مع روسيا.

وكتبت مؤلفة العريضة، فيكتوريا تيمتشينكو: "يسفر إلغاء حركة الطيران مع روسيا عن معاناة الأوكرانيين في الأصل، إذ لا يمكنهم زيارة عائلاتهم".

وتم رفع هذه العريضة في 25 يوليو الجاري. وقبل صباح اليوم السبت أيدها أكثر من 70 شخصا. ومن أجل النظر فيها من قبل رئيس البلاد يجب أن يدعمها 25 ألف شخص خلال 3 أشهر.

وألغت سلطات كييف الرحلات الجوية بين أوكرانيا وروسيا في أكتوبر عام 2015. وإضافة إلى ذلك حظرت كييف على شركات الطيران الروسية استخدام أجوائها بالكامل.

واقترحت هيئة الطيران الروسية على كييف في أبريل الماضي استئناف حركة الطيران بين البلدين، إذ أن ذلك يتفق مع مصالح المسافرين من كلا البلدين.

هذا وظهرت في موقع الرئيس الأوكراني منذ عدة أيام عريضة أخرى تطالب باستئناف حركة القطارات من أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم.

ومؤلف هذه العريضة هو الساكن السابق لمدينة سيفاستوبل، روستيسلاف كوخنو، الذي غادر القرم بعد انضمامها إلى روسيا. وأوضح اقتراحه بأن الرحلة إلى شبه جزيرة القرم أصبحت غالية وطويلة.

وردا على ذلك أعلن النائب الأول لبرلمان القرم، يفيم فيكس، أن سلطات القرم جاهزة لفتح حركة القطارات مع أوكرانيا، الأمر الذي سيسمح، على حد قوله، للأوكرانيين الذين يأتون إلى القرم للراحة بالوصول إلى المنتجعات المحلية بشكل مريح.

وألغت كييف حركة القطارات والحافلات إلى القرم من جانب واحد في نهاية عام 2014 بعد انضمام القرم إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي