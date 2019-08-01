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بريطانيا: لا نقايض ناقلة موقوفة بصورة شرعية بأخرى محتجزة قسرا

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بريطانيا: لا نقايض ناقلة موقوفة بصورة شرعية بأخرى محتجزة قسرا
Reuters TOBY MELVILLE
وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب
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استبعدت بريطانيا أي عملية للتبادل أو المقايضة مع إيران تشمل تحرير طهران ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها في الخليج، مقابل تحرير لندن ناقلة النفط الإيرانية الموقوفة في جبل طارق.

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وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خلال زيارته إلى بانكوك: "لن نقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بطريقة غير شرعية. لذلك أخشى المقايضة أو المساومة وهذا الربط غير مطروح على الطاولة"، داعيا إلى تطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا منذ أن احتجز الحرس الثوري ناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي.

وجاء ذلك بعد احتجاز جبل طارق بطلب من لندن ناقلة نفط إيرانية في مياه جبل طارق، بذريعة انتهاكها العقوبات على سوريا، وهو ما نفته طهران.

المصدر: "رويترز"

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