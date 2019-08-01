جونسون يخوض أول اختبار انتخابي قد يعرقل خططه لبريكست

يخضع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لأول اختبار انتخابي اليوم قد يقلّص غالبيته البرلمانية صوتا واحدا، ما سيعرقل خططه للخروج ببلاده من الاتحاد الأوروبي.

وهناك احتمال أن تسفر هذه الانتخابات البرلمانية الفرعية عن فقدان حزب المحافظين الحاكم الذي تولى جونسون زعامته الأسبوع الماضي مقعد دائرة بريكون ورادنشاير في منطقة ويلز لصالح مرشح مؤيد لأوروبا.

وسيؤدي ذلك إلى إضعاف الحكومة الجديدة التي أعلنت زيادة ميزانيتها للإعداد لبريكست دون اتفاق، عبر تخصيص مبلغ 2,1 مليار جنيه إضافية هذا العام.

وأعلنت وزارة الخزانة أن الأموال ستستخدم "لتسريع التحضيرات على الحدود ودعم استعدادات المؤسسات والتزود بالأدوية الأساسية" بالإضافة إلى إطلاق حملة اتصالات جديدة بشأن بريكست.

ويريد جونسون إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وبروكسل، الأمر الذي يستبعده الاتحاد الأوروبي.

وفي حال الفشل، قال إنه لن يطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن المملكة المتحدة ستغادر هذا التكتل باتفاق أو من دونه في 31 أكتوبر المقبل.

المصدر: "أ ف ب"