تظاهر إسرائيليون من أصول يمنية أمام مقري إقامة الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء، مطالبين بأن تقر إسرائيل بما بـ"عملية خطف ممنهجة للأطفال اليمنيين في السنوات الأولى لإسرائيل".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن نحو 200 شخص شاركوا في المسيرة التي تم تنظيمها مساء الأربعاء مضيفة أن "المتظاهرين حملوا لافتات عليها صور للأطفال، وتواريخ أكدوا أن الأطفال تعرضوا للخطف خلالها".

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يذكر أن لجنة حكومية كلفت عام 2001 بدراسة مزاعم اختفاء الأطفال خلصت إلى نتيجة مفادها أنه "لا يوجد أساس واقعي للاختطاف المنظم للأطفال اليمنيين".

الصحيفة الإسرائيلية أفادت بأن تلك اللجنة ولجنتين سابقتين لها قررت أن "معظم الأطفال قد ماتوا بسبب المرض".

إلا أن هذه النتيجة قوبلت بالتشكيك حيال أداء ومهنية اللجنة من قبل العائلات والخبراء القانونيين ووسائل الإعلام التي نشرت سلسلة من تقارير التحقيق حول هذه القضية.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذه القضية عام 2016 وقال إن "قضية الأطفال اليمنيين هي جرح مفتوح يستمر في النزف في العديد من العائلات التي لا تعرف ما حدث للأطفال، والأطفال الذين اختفوا يبحثون عن الحقيقة".



المصدر: "الأناضول"