ظريف لترامب: الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اعتماد طريق الدبلوماسية مع طهران، عوضا عن أن ينصت إلى "الصقور" في إدارته وفي المنطقة.

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وقال ظريف في تغريدة على صفحته في "تويتر": "على مدار آلاف السنين، صمدت إيران أمام كل المعتدين. بينما أنفقت الولايات المتحدة 7 تريليونات دولار و(أراقت) أنهارا من الدماء في منطقتنا في ما كان أكبر فشل لها منذ فيتنام"، دون أن يذكر النزاع الذي يقصده.

وتابع الوزير مخاطبا ترامب: "أرفض حكاية (فريق الباءات) الكاذبة وتعطشه إلى حرب بلا نهاية"، مستخدما المصطلح الذي أطلقه على كل من مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ونظيره في أبو ظبي، محمد بن زايد.

وختم ظريف تغريدته بالقول: "الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف".

ونشر وزير الخارجية الإيراني تحت مدونته مقتبسا من مقالة دعا فيها جون بولتون، في العام 2017، إلى عدم إبقاء الاتفاق النووي بين المجتمع الدولي وإيران. وحدد ظريف في المقالة كلمات بولتون الآتية: "إيران لم تربح حربا واحدة لكنها لم تخسر مفاوضات أبدا"، وهي عبارة استخدمها ترامب أيضا، في إحدى تغريداته، أمس الاثنين.



المصدر: RT