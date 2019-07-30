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روسيا ترفض المشاركة في مؤتمر حول فنزويلا في ليما

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روسيا ترفض المشاركة في مؤتمر حول فنزويلا في ليما
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قررت عدم المشاركة في مؤتمر حول فنزويلا، دعت بيرو لعقده في عاصمتها ليما.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن موسكو قامت بتحليل أهداف المؤتمر المذكور وبحثتها مع شركاء في أمريكا اللاتينية، و"بقي لدى الجانب الروسي بعض الشكوك" بشأن المؤتمر.

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وأضافت أنها لا تعتبر مناقشة "قضايا الديمقراطية" في فنزويلا في غياب ممثلي الحكومة الفنزويلية والقوى السياسية الأخرى أمرا صحيحا، واعتبرت أنه من "المجدي الامتناع عن المشاركة في هذه الفعاليات".

وكانت الخارجية البيروفية قد أعلنت، في أوائل الشهر الجاري، أنها تعتزم عقد مؤتمر دولي لبحث الوضع في فنزويلا، ودعت كلا من روسيا والصين وتركيا وبوليفيا لحضور المؤتمر الذي من المقرر أن يعقد، يوم 6 أغسطس المقبل.

المصدر: RT

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