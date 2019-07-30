وفد عسكري إماراتي يبحث تبادل المعلومات الأمنية مع إيران

أفاد مراسل RT بأن الوفد الإماراتي العسكري الذي يزور طهران، اليوم الثلاثاء، سيبحث تسريع وتسهيل تبادل المعلومات الأمنية بين البلدين.

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ولفت المراسل إلى أن هذا الاجتماع هو السادس المشترك بين خفر السواحل الإماراتي والإيراني، ويأتي في ظل توتر تشهده المنطقة، بالإضافة إلى سعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تشكيل تحالفات بحرية عسكرية لمواجهة إيران.

ووصل وفد من خفر السواحل الإماراتي اليوم، إلى طهران، لبحث التعاون الحدودي بين البلدين، على أنيبحث أيضا تنقل الأجانب بين البلدين والدخول غير الشرعي عبر الحدود البحرية.

وكان آخر اجتماع مشترك لخفر السواحل الإماراتي الإيراني عقد عام 2013.

وتأتي زيارة الوفد الإماراتي المكون من 7 أفراد من خفر السواحل، في وقت لا يوجد فيه سفير إماراتي في إيران، وفي ظل علاقات متوترة بين البلدين.

وكانت إيران اتهمت الإمارات بالسماح للطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها بالتحليق انطلاقا من قاعدة "الظفرة" العسكرية.

من جهة أخرى، نقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني رفض الكشف عن هويته قوله إن "إيران تعطي دائما بالغ الأهمية للأمن في الخليج، وهو ما يحتاج إلى تعاون كل دول الخليج".

المصدر: RT