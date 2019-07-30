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تركيا ترسل بعثة مراقبة أوضاع أقلية الإيغور المسلمة في الصين

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تركيا ترسل بعثة مراقبة أوضاع أقلية الإيغور المسلمة في الصين
Reuters MURAD SEZER
طفل إيغوري يعيش في تركيا يشارك في احتجاجات ضد الصين
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أعلن وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أغلو، أن بلاده سترسل بعثة مراقبة إلى إقليم شينجيانغ الصيني، وذلك بعد مناقشة أوضاع أقلية الإيغور المسلمة مع نظيره الصيني.  

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وواجهت الصين حملة انتقادات دولية متنامية، بسبب إنشاء ما سمته "مراكز تدريب مهني" لمكافحة التطرف في منطقة شينجيانغ، موطن غالبية الإيغور المسلمين الذين يتحدثون اللغة التركية، والتي تعتبرها العديد من الدول الغربية معسكرات اعتقال.

يذكر أن تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي أعربت بانتظام عن قلقها إزاء الوضع في شينجيانغ، بما في ذلك في فبراير الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ما أثار غضب الصين.

وتنفي الصين بيانات خبراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في تقرير منشور نهاية أغسطس 2018، عن وجود نحو مليون من الإيغور في ما يسمى "مراكز تدريب مهني" في شينجيانغ ذاتية الحكم في الصين الشعبية.

المصدر: "رويترز"

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