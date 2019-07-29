روسيا تقدم للأمم المتحدة رؤيتها للأمن الجماعي في الخليج

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا قدمت للأمم المتحدة رؤيتها للأمن الجماعي في منطقة الخليج، .

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وقال سافرونكوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الوفد الروسي وزع الرؤية على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (ضمن أحد بنود أجندته وهو "منع وقوع نزاعات مسلحة")، وكذلك بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بصفتها وثيقة رسمية لكل منهما.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الحديث يدور عن اقتراح جدي يرسم سبل تسوية الوضع في الشرق الأوسط.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك ردود على المقترح الروسي من قبل أعضاء مجلس الأمن، قال سافرونكوف: "الرقصة لا تكون إلا باثنين أو أكثر من الشركاء في كل حال من الأحوال". وأضاف أن الكرة في ملعب شركاء روسيا، مؤكدا استعداد موسكو لـ "حوار بناء". وتابع أن "كل الأفكار التي تقتضي الحوار والمفاوضات السياسية والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح ستكون مقبولة".

وفي وقت سابق، قدمت وزارة الخارجية الروسية رؤية موسكو للأمن الجماعي في الخليج لممثلي الدول العربية، وإيران، والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية ودول "بريكس".

المصدر: نوفوستي