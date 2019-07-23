ذكرت روسيا أنها لم تتلق بعد أي مقترح من قبل الولايات المتحدة أو دولة أخرى حول إنشاء تحالف دولي لتأمين الخليج، لكنها أكدت دعمها لتطبيق مفهوم الأمن الجماعي في المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول مبادرة الولايات المتحدة لإنشاء تحالف دولي لتأمين الخليج: "لم يقترح أحد أي شيء علينا، وما صدر مجرد تصريحات، وعادة يجري الاتصال لتوضيح ما هو المراد مع عرض أفكار ملموسة".

وتابع بوغدانوف: "نحن نقترح مفهومنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج، وسنعرضه اليوم مرة أخرى من خلال نشره، أما ما يقترحه الزملاء الأمريكيون فهو غير واضح على الإطلاق بالنسبة إلي".

وأعلنت الولايات المتحدة سابقا على لسان مبعوثها الخاص المعني بشؤون إيران، برايان كوك، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، أنها تعمل على إنشاء تحالف دولي لتأمين الخليج، الذي يعتبر ممرا حيويا لتصدير النفط عالميا، وسط زيادة التوتر في المنطقة عقب الهجمات الأخيرة على السفن وتصاعد الخلافات مع إيران.

المصدر: وكالات