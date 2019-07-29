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البرازيل.. مقتل أكثر من 50 سجينا وقطع رؤوس 16 منهم في تمرد بسجن

أخبار العالم

البرازيل.. مقتل أكثر من 50 سجينا وقطع رؤوس 16 منهم في تمرد بسجن
Reuters PAULO WHITAKER
صورة من الأرشيف
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أسفر تمرد واشتباكات بأحد السجون البرازيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا مع قطع رؤوس 16 منهم.

وقالت إدارة السجون البرازيلية إن الاشتباكات وقعت بين عناصر عصابتين متنازعتين من السجناء، داخل سجن في بارا شمال البرازيل، مضيفة أن اثنين من حراس السجن احتجزا كرهينتين أثناء التمرد.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد نزلاء السجون في البرازيل يبلغ نحو 750 ألف شخص، وهو العدد الثالث عالميا من السجناء.

ويتميز الوضع في السجون البرازيلية بتوترات واضطرابات ترافقها أعمال عنف. وقد عثر على 15 جثة في سجن بمدينة ماناوس شمال البلاد في شهر مايو الماضي. وفي 2017 قتل نحو 150 شخصا خلال تمرد في اثنين من السجون، استمر نحو 3 أسابيع.

المصدر: رويترز

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