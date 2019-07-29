مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان في بيان، اليوم الاثنين، مقتل جنديين أمريكيين.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول ظروف أو مكان مصرع الجنديين، والذي يأتي في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن تقليل قواتها الحالية في أفغانستان، حيث يعتبر ذلك شرطا أساسيا لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.

وقال الرئيس، دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه يرغب في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

ومنذ بداية 2019، قُتل 11 جنديا أمريكيا على الأقل في أفغانستان، في مقابل 12 في 2018.

وقُتل ما يناهز 2300 جندي أمريكي وأصيب أكثر من 20400 في أفغانستان منذ نهاية 2001، عندما أطاح تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحكم طالبان، لكن عدد القتلى تراجع كثيرا بعد 2014، عندما لم تعد مهمة الحلف الأطلسي مهمة قتالية.

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية وفي ذروة وجودها في أفغانستان، بلغ عدد جنودها 100 ألف جندي، ولا يزال هناك نحو 14000 جندي في إطار مهمة "الدعم الحازم" التي تقضي أيضا بأن تقدم واشنطن دعما جويا كبيرا للقوات الأفغانية.

ومنذ الصيف الماضي، تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء 17 عاما من الصراع.

المصدر: وكالات