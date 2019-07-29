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"هاكر" يمني يخترق مجموعة "واتس أب" إسرائيلية

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Reuters
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أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الاثنين، بأن مقرصنا يمنيا تمكن من اختراق مجموعة "واتس أب" إسرائيلية، وهدد أعضاءها.

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وقالت الصحيفة، إن "الهاكر اليمني" تمكن من اختراق مجموعة "واتس أب" أنشئت إحياء لذكرى "أوري أنسباخر"، المستوطنة التي قتلت على يد شاب فلسطيني في حرش بالقرب من مستوطنة تكواع في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهاكر اليمني "انهال بالشتائم على الإسرائيليين ونشر صورا مسيئة لإسرائيل واليهود"، لافتة إلى أنه "هدد أعضاء المجموعة بكلمات قاسية، وقام بتغيير اسم المجموعة، وأغرقها بشعارات باللغتين الإنجليزية والعبرية الركيكة ولكن مفهومة، منها: لا يوجد سلام معكم، أنتم أعداؤنا وسندمركم لاحتلالكم فلسطين"، "سنهاجمكم في كل مكان، سآتي خصيصا من اليمن لهذا الغرض"، وغيرها من الكتابات.

المصدر: "معا"

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