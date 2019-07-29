20 قتيلا و50 جريحا حصيلة الهجوم على مقر المرشح لمنصب رئيس الوزراء في كابل

أفادت قناة "Tolo News" الأفغانية بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مقر المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أمر الله صالح، الذي وقع مساء أمس الأحد في كابل، إلى 20 قتيلا و50 جريحا.

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وكانت وسائل الإعلام أفادت سابقا بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وجرح 25 آخرين.

وقالت القناة في وقت سابق إن مساعدي أمر الله صالح كانوا داخل مقره لحظة وقوع الهجوم، فيما أفادت مصادر أخرى بأن الهجوم شنه 4 مهاجمين.

وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرة رحيمي، أمس الأحد، أن جميع المهاجمين قتلوا في موقع التفجير والهجوم المسلح على المقر.

ومن جانبه قال المتحدث باسم شرطة كابل، فردوس فرامرز، في وقت سابق من أمس الأحد، إن "انفجارا(لسيارة) وقع عصر اليوم بالقرب من مؤسسة "روند سبز" في الدائرة الرابعة بكابل، ثم اقتحم عدد من المسلحين المبنى"، مضيفا أن "القوات الأمنية فرضت طوقا على المنطقة، ووحدة العمليات الخاصة حاصرت المهاجمين، تمهيدا للقضاء عليهم".

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك