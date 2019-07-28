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قتيلان و25 جريحا بانفجار استهدف مكتب مرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية في كابل

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قتيلان و25 جريحا بانفجار استهدف مكتب مرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية في كابل
Ariana News TV
انفجار في كابل
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أعلنت السلطات الأفغانية أن شخصين، بينهما امرأة، قتلا وأصيب 25 آخرون بجروح جراء انفجار في العاصمة كابل استهدف، اليوم الأحد، مكتب مرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية.

وجاء الإعلان في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، الذي أضاف أن 25 جريحا نقلوا إلى المستشفيات.

قتيلان و25 جريحا بانفجار استهدف مكتب مرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية في كابل
Twitter@ArianaNews
انفجار في كابل

فيما أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، عبر "تويتر"، إلى أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة وأن أربعة انتحاريين شاركوا في الهجوم على مكتب تيار "الموجة الخضراء" الذي يتزعمه المرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية، أمر الله صالح.

وأضاف رحيمي أن القوات الأمنية قامت بتصفية أحد المهاجمين.

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وأكد رحيمي أن صالح أصيب بشظية قبل إجلائه من المنطقة.

وسابقا اليوم الأحد، قال شهود لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية المحلية إنهم سمعوا دوي انفجارات في المدينة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.

المصدر: RT + وكالات

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