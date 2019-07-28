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روحاني: طهران ومسقط هما ضامنتا الأمن في مضيق هرمز

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استقبل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، الذي وصل، يوم أمس السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

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وأكد روحاني خلال استقباله الوزير العماني أن سبب التوتر في منطقة الخليج هو "وجود قوات أجنبية فيه"، مشددا على أن "إيران وعمان هما الدولتان المسؤولتان بشكل أساسي عن ضمان الأمن في مضيق هرمز".

وأضاف أن إيران "لم ولن تكون البادئة بإثارة التوتر مع أي دولة... وجذور التوتر الراهن في المنطقة تعود إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأوهام الإدارة الأمريكية".

وفي سياق آخر، لفت روحاني إلى ضرورة "إعادة بناء سوريا وعودة اللاجئين وإيقاف العمليات العسكرية في اليمن".

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، قال روحاني إن بلاده "تشعر بالقلق من الخطط غير الناضجة والخطرة التي تحاك لمستقبل فلسطين باسم صفقة القرن".

من جهته، أفاد بن علوي بأن "إحلال الأمن الحقيقي والمستدام في المنطقة لا يمكن تجسيده من دون إيران"، مؤكدا أنه يجب على البلدين "العمل لإحلال الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة على الرغم من التحديات".

المصدر: RT

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