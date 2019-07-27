جونسون: سأتعامل مع بريكست بـ "روح الصداقة"

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه سيتولى مفاوضات "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي في إطار من "الالتزام" و"روح الصداقة والتعاون".

وأشار جونسون إلى أنه سينغمس في المباحثات ولن يتعامل معها بـ"لا مبالاة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه من أجل تحقيق تقدم، ينبغي على بروكسل التنازل لإلغاء البند "غير الديمقراطي" المتعلق بإيرلندا في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وكان هذا البند الذي يضع آلية حماية لتفادي إقامة حدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية عقب الخروج من التكتل، هو العقبة الرئيسة التي حالت دون موافقة مجلس العموم البريطاني على اتفاق "بريكست"، الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

وأكد جونسون، أنه سيكون مبادرا ولن ينتظر مجيء بروكسل إلى لندن بمقترحاتها، مضيفا: "سنحاول حل هذه المشكلات".

من جهته، يصر الاتحاد الأوروبي على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2018 مع لندن غير قابل للتفاوض، بما في ذلك البند المثير للجدل المتعلق بإيرلندا، لكنه أبدى استعداده للعمل على تحسين الإعلان الملحق، حول مستقبل العلاقة التجارية الثنائية.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الذي تولى هذا المنصب الأربعاء الماضي، بعد انتخابات تمهيدية لحزب المحافظين، وعقب خطاب أدلى به في مانشستر للإعلان عن تمويل قطار سريع بشمال بريطانيا.

المصدر: وكالة "إفي" الإسبانية