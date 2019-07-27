لافروف: لا يمكن حل الأزمة الفنزويلية بتوجيه تهديدات إلى كاراكاس

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأزمة السياسية في فنزويلا لا يمكن حلها إلا عبر حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة هناك، بعيدا عن لغة التهديدات تجاه سلطات البلاد.

وفي أعقاب محادثات أجراها لافروف، اليوم السبت، مع نظيرته في جمهورية سورينام، إلديز بولاك بيغلي، في مدينة باراماريبو، قال الوزير الروسي: "نحن وأصدقاؤنا في سورينام على قناعة بأن الأزمة في فنزويلا لا يمكن تسويتها إلا بواسطة حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة، بعيدا عن طرح أي شروط مسبقة، ناهيك عن توجيه تهديدات مختلفة تجاه كاراكاس تُسمع من بعض العواصم".

وشهد الوضع السياسي في فنزويلا تصعيدا حادا بعد إقدام زعيم المعارضة، خوان غوايدو، في 23 يناير الماضي، على إعلان نفسه قائما بأعمال رئيس الجمهورية بدلا عن رئيسها الشرعي، نيكولاس مادورو.

وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية، عن اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، فيما وصف مادورو هذه التطورات بمحاولة الانقلاب، معلنا قطع العلاقات بين كاراكاس وواشنطن.

وأكدت روسيا والصين وإيران وتركيا وسوريا ودول أخرى عدة دعمها لمادورو بصفته رئيسا شرعيا لفنزويلا.

المصدر: تاس