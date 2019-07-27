8 قتلى وعشرات الجرحى في زلازل ضربت أقصى شمال الفلبين

لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 60 آخرون بجروح، في سلسلة زلازل ضربت جزرا في أقصى شمال الفلبين، في ساعة مبكرة اليوم السبت.

وضربت الزلازل منطقة "باتانيس"، وهي عبارة عن مجموعة جزر صغيرة ذات كثافة سكانية منخفضة، إلى الشمال من "لوزون" أكبر جزر الأرخبيل، وأدت تلك الزلازل إلى انهيار مبان وتصدع طرق.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إن أكبر زلزالين ضربا المنطقة بلغت قوتهما 5.4 و5.9 درجة بمقياس ريختر بفارق ساعات، وتلتهما ثلاث هزات ارتدادية على الأقل، ما أثار الذعر لدى الأهالي، فيما بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أي ناجين محاصرين داخل المباني المتصدعة.

وتجتاح "باتانيس" كل عام أعاصير استوائية وعواصف شديدة، حيث صرح رئيس البلدية راؤول دي ساغون، بأنه "كثيرا ما تتعرض المنطقة لأعاصير"، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا مستعدين لمواجهة زلازل كهذه.

وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرّض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، والذي يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.

ووقع آخر الزلازل الدموية في الفلبين في أبريل 2019، حيث أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة منطقة بشمال العاصمة مانيلا.

وفي العام 2013، أدى زلزال بقوة 7.1 درجة إلى مقتل أكثر من 220 شخصا ودمر كنائس تاريخية في جزر وسط الأرخبيل، علما بأن الزلزال الأكثر دموية في البلاد وقع عام 1976، وأدى إلى مقتل آلاف الأشخاص.

المصدر: أ ف ب