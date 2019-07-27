 
مباشر

الأمن المغربي يفكك خلية موالية لـ "داعش"

أخبار العالم

الأمن المغربي يفكك خلية موالية لـ
Reuters ML
الشرطة المغربية (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6jv

تمكن الأمن المغربي، اليوم السبت، من تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش"، تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة، بمدينة طنجة شمال البلاد.

إقرأ المزيد
المغرب يعلن تفكيك خلية يشتبه بصلتها بتنظيم
المغرب يعلن تفكيك خلية يشتبه بصلتها بتنظيم "داعش"

وجاء في بيان نشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصره تمكنت من "تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش بمدينة طنجة، تتكون من خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، سبق له أن قاتل في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية".

وأضاف البيان أن "المعطيات الأولية، أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم (داعش)، وذلك بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة".

المصدر: "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الرقص للرئاسة.. هوايات ترامب بين الماضي والحاضر