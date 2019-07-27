أمريكيان يعترفان بقتل رجل شرطة في روما

اعترف سائحان أمريكيان محتجزان في إيطاليا أمس الجمعة بقتل رجل شرطة وسط العاصمة الإيطالية روما.

وقتل نائب عميد فيلق الشرطة الإيطالية، ماريو تشيرتشييلو ريغا، بالسكين ليل الخميس الجمعة بالقرب من مبنى محكمة الاستئناف في روما.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أمريكيين (19 عاما) حاولوا إيجاد مخدرات لهما وتعرفوا على إيطالي مجهول بالغ من العمر 45 عاما توعد بتقديمهم للتاجر. لكن التاجر خدع الشابين ومنحهما دواء عاديا. وقرر السائحان الحصول على تعويض من الوسيط وسرقا حقيبته وهاتفه المحمول. وفيما بعد اتصلا به وطالباه بدفع 100 يورو إضافة إلى غرام واحد من الكوكايين، لكنه سجب محضرا حول السرقة إلى الشرطة.

ووصل رجل الشرطة الإيطالي ريغا (35 عاما) وزميله إلى مكان الاجتماع المفترض مع المجرمين. وأدت المواجهة بين الجانبين إلى مصرع ريغا متأثرا بإصابته بالسكين في البطن.

وأعلن المحتجزان أثناء الاستجواب أنهم لم يعرفوا أن الشخص الذي قتلاه هو رجل الشرطة.

وتم احتجاز الشابين أمس الجمعة بفضل المعلومات التي قدمها عامل الفندق الذي كانا يعيشان فيه.

وأثار قتل رجل الشرطة في روما استياء كبيرا في وسائل الإعلام الإيطالية. وكانت الشرطة تعتقد في البداية أن مسؤولية الحادث يتحمله مهاجران أفريقيان.

المصدر: نوفوستي