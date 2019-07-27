"واشنطن بوست" تنتصر في مواجهة طالب ثانوية!

أسقط قاض فدرالي أمريكي، أمس الجمعة، دعوى رفعها طالب ثانوية ضد صحيفة "واشنطن بوست"، اتهمها فيها بـ "التشهير" بعد أن غطت واقعة ملاسنة بينه وبين ناشط من سكان أمريكا الأصليين.

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ورفض القاضي وليام برتلسمان قضية الطالب، بعد أن وجد أن تغطية الصحيفة تدخل في إطار حرية التعبير، وهو ما يتنافى مع مزاعم الطالب، نيكولاس ساندمان، بأن الـ "واشنطن بوست" أوحت بشكل خاطئ بأن ساندمان تصرف بشكل عنيف ومهدد.

وكان ساندمان طالب الصحيفة الأمريكية الشهيرة بتعويض قدره 250 مليون دولار بعد أن غطت الواقعة التي سجلت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وأظهر مقطع الفيديو ساندمان مرتديا قبعة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهي العبارة التي استخدمها الرئيس ترامب أثناء حملته الانتخابية السابقة، كما بدا الطالب وهو ينظر باحتقار لرجل مسن من سكان أمريكا الأصليين.

وأثار المقطع وقتها موجة استنكار كبيرة في الولايات المتحدة، بعدما رأى فيه الكثيرون تصرفا عنصريا صادرا عن أحد أنصار ترامب.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية