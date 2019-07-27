فرنسا.. انتحار 4 رجال شرطة في ظرف أسبوع!

ارتفع عدد رجال الشرطة الذين وضعوا حدا لحياتهم في آخر أسبوع بفرنسا إلى 4 أشخاص، ما أثار تخوف الكثير من الجمعيات والمتابعين حول الضغوطات النفسية التي يتعرضون لها في إطار عملهم.

إقرأ المزيد

وانتحر يوم الأربعاء المنصرم ضابط شرطة (55 سنة) من مدينة سيرجي، بعد قضائه 25 سنة خدمة مع قوات الأمن، بعد يوم من انتحار شرطي آخر (49 سنة) من منطقة إيزار.

ووضع شرطيان من منطقتي بيتون ونيم حدا لحياتها في وقت سابق من الأسبوع، ما رفع عدد المنتحرين إلى 4.

وأكدت نقابة "تحالف الشرطة الوطنية" في بيان لها أن فرنسا "تسجل حالة انتحار واحدة بين رجال الشرطة كل 5 أيام، وهو ما سيجعل من هذه السنة الأحلك في تاريخ الشرطة الفرنسية".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أنشأ شهر أبريل المنصرم "خلية إنذار لمكافحة الانتحار" وسط صفوف الشرطة.

يذكر أن سنة 2018 عرفت انتحار 35 رجل شرطة و33 عسكريا في فرنسا، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

المصدر: "لوفيغارو"