الشرطة الفرنسية تخلي "مقبرة العظماء" من المهاجرين المحتجين

منعت الشرطة الفرنسية تظاهرة احتجاجية للمهاجرين غير الشرعيين في مبنى "مقبرة العظماء" بباريس، وذلك عبر طرد المشاركين فيها خارج المبنى.

وأفاد نشطاء "جماعة انهضي لا شابيل!" التي نظمت التظاهرة، عبر صفحتها في "فيسبوك"، بأن تسعة متظاهرين احتجزوا من قبل عناصر الأمن.

ACTION MAINTENANT 🔴

Les #GiletsNoirs , immigrés habitants des foyers et locataires de la rue, occupent le #Pantheon !



On veut parler au 1er ministre Edouard Philippe maintenant ! #PapiersPourTous



❗️BESOIN DE SOUTIEN SUR PLACE MAINTENANT ❗️

metro 🚇 Luxembourg



COMMUNIQUÉ↓ pic.twitter.com/1EvevrERH1 — La Chapelle Debout ! (@chapelledebout) July 12, 2019

ونقلت وكالة "تاس" الروسية أن المحتجين المتجمعين في محيط المبنى رفعوا لافتات تطالب بمنحهم مأوى وأوراقا ثبوتية، فيما قامت الشرطة بفرض طوق حول المقبرة التاريخية التي تضم رفات الشخصيات الفرنسية البارزة منذ أواخر القرن الثامن عشر.

Reuters Philippe Wojazer

وأوردت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية أن نحو 400 مهاجر، معظمهم من جنسيات إفريقية، شاركوا في الفعالية الاحتجاجية بـ "مقبرة العظماء"، فيما أكد منظمو الفعالية الذين أطلقوا على أنصارهم اسم "السترات السوداء"، أن أكثر من 600 شخص كانوا داخل المبنى.

وقبل بدء الفعالية، نشرت "جماعة انهضي لا شابيل!" بيانا حملت فيه السلطات مسؤولية تدهور ظروف حياة المهاجرين الذين يطلبون اللجوء في فرنسا. وقالت الجمعية إن هناك 200 ألف مسكن خال في باريس، مطالبة السلطات بمنحها لطالبي اللجوء.

وجاء في البيان: "نحن أناس بدون أوراق، بدون مسكن، بدون وجه في نظر الجمهورية الفرنسية. وقد جئنا إلى مقبرة شخصياتكم البارزة لفضح انتهاكاتكم".

كما دان النشطاء "النظام الذي يولد أناسا بدون وثائق"، معلنين عزم "السترات السوداء" على مواصلة احتجاجاتهم حتى حصولهم جميعا على الوثائق اللازمة.

المصدر: تاس + Le Monde