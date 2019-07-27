غوتيريش يعزي بوفاة الرئيس التونسي

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصل أمس الجمعة إلى مقر ممثلية تونس الدائمة في المنظمة بنيويورك لتقديم التعازي لتونس بوفاة رئيسها.

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وذكرت الوزارة في بيان أن غوتيريش دون كلمة في سجل التعازي الذي تم فتحه لهذا الغرض في​​​ الممثلية.

يذكر أن الأمين العام للمنظمة الأممية قد أعرب في وقت سابق أمس الجمعة عن أسفه لخبر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وصفه بـ "الشخصية المحورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد".

وأشاد غوتيريش بالدور البارز الذي اضطلع به الرئيس الراحل "في قيادة المرحلة الانتقالية لتونس بكل بنجاح نحو ديمقراطية تاريخية وسلمية".

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت صبيحة يوم الخميس الماضي وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري عن عمر يناهز 93 عاما.

ويأتي رحيل الرئيس التونسي في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية بداية أكتوبر المقبل، وانتخابات رئاسية منتصف نوفمبر المقبل.

المصدر: سبوتنيك