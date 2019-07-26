عثر محققون أثناء تفتيش أجروه بمركز الموارد البيولوجية في ولاية أريزونا الأمريكية، على جثة رجل مخيّط عليها رأس امرأة، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن معلومات قضائية أن موظفي مكتب التحقيقات الفدرالية عثروا، أثناء التفتيش، على "دلاء فيها رؤوس وأيد وأقدام" بشرية، و"ثلاجة مليئة بأعضاء تناسلية ذكرية"، ورأس امرأة تم تخييطه على جسد رجل ضخم معلق على الحائط، إضافة إلى أعضاء بشرية أخرى تم تكويم بعضها فوق بعض.

وذكرت الصحيفة أن صاحب المركز، ستيفان غور، أدين في العام 2015 بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية واستخدامها في أغراض محظورة من قبل المانحين، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 121 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي