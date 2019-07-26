"بريكس" تعرب عن قلقها إزاء التوتر في الخليج

بحث وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، اليوم الجمعة، التوتر في منطقة الخليج والملف الكوري الشمالي، إضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط وأفغانستان.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان ختامي صدر عن اللقاء الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أن وزراء الدول الخمس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) "أعربوا عن قلقهم إزاء التوتر في الخليج ودعوا إلى إيجاد حل سلمي سياسي مبني على الحوار والدبلوماسية".

كما أشار البيان إلى أن وزراء الخارجية "رحبوا بالإجراءات التي جرى اتخاذها مؤخرا بهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، والتي تساعد في دعم السلام والاستقرار بشمال شرق آسيا".

وذكر البيان أيضا أن الأطراف "أعربت عن قلقها إزاء النزاعات والتوترات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومناطق أخرى عدة، والتي لها تأثيرات جسيمة على المستويين الإقليمي والدولي".

أما الوضع في أفغانستان، فأكد وزراء الدول الخمس تمسك بلدانهم بدعم الجهود الدولية والوطنية الهادفة للتوصل إلى اتفاق سلام في هذه البلاد.

المصدر: إنترفاكس