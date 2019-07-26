مقتل جندي تركي جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباكات اندلعت بعد هجوم شنه عناصر من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الاشتباكات اندلعت في المنطقة الحدودية بقضاء جوقورجا، في الولاية. وأكدت أن العمليات الأمنية المدعومة جوا لا تزال متواصلة في المنطقة.

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كما أفاد بيان الوزارة بأنه "تم تحييد ثلاثة إرهابيين نفذوا الهجوم بعد تثبيت مواقعهم في منطقة زاب شمالي العراق".

جدير بالذكر أن قوات الأمن والجيش التركية تستهدف مواقع منظمة "بي كا كا" وتلاحق عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمال العراق، ردا على هجمات ينفذها عناصر "حزب العمال الكردستاني" داخل تركيا، علما أن النزاع بين السلطات التركية والحزب تصاعد في يونيو عام 2015.

وتأسس "حزب العمال الكردستاني" (PKK) في 27 نوفمبر عام 1978، بطريقة سرية على يد مجموعة من الطلاب الماركسيين، بينهم عبد الله أوجلان، الذي اختير رئيسا للحزب، وتجاوز عدد عناصر الحزب المسلحين في التسعينيات 10 آلاف مقاتل.

وانتقل الحزب منذ عام 1984 إلى النشاط العسكري، واتخذ مقاتلوه من كردستان العراق منطقة تحمي قواعدهم الخلفية، كما أقاموا تحالفا مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" العراقي بزعامة مسعود البارزاني.

وشهد عقدا الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أكثر فترات الصراع الدموي بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي الذي قام بتعقب المسلحين، وقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم أكراد، منذ بدء الحزب بالعمل المسلح في عام 1984.

المصدر: وكالات