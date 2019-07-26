جونسون يقترح إحضار كلب إلى "داونينغ ستريت"

اقترح رئيس الحكومة البريطانية الجديد، بوريس جونسون، إحضار كلب إلى مقر رئاسة الحكومة، يضاف إلى الهر "لاري" المقيم في "داونينغ ستريت 10" منذ العام 2011.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله، إنه لا تأكيدات حتى الساعة بشأن جلب الكلب للعيش إلى جانب "لاري" في مقر رئاسة الحكومة، لكن مكتب رئاسة الوزراء يتطلع إلى اعتبار الأمر مشروعا طويل الأجل.

ويقيم الهر "لاري" منذ 8 سنوات في "داونينغ ستريت"، وقد عايش حكومتي ديفيد كاميرون وتيريزا ماي، ويحمل لقب "صائد الفئران الرئيسي في مكتب مجلس الوزراء".

وأصبح "لاري" مشهورا بفضل صفحة خاصة على "تويتر" توثق صوره التي تلتقطها عدسات المصورين في مقر رئاسة الحكومة.

المصدر: "رويترز"