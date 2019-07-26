الأمم المتحدة تحذر من كارثة مناخية تهدد غرينلاند

عبرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق من تأثر الغطاء الجليدي لغرينلاد بموجة الحر التي ضربت أوروبا هذا الأسبوع ويبدو أنها تتجه شمالا.

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وأكدت الناطقة باسم المنظمة، كلير نوليس، اليوم الجمعة، أن الهواء الساخن القادم من شمال إفريقيا لم يتوقف فقط عند تسجيل درجات حرارة قياسية في أوروبا يوم الخميس، ولكن الدرجات القياسية الجديدة تجاوزت سابقاتها بـ 2 إلى 4 درجات كاملة، وهو ما يعتبر "أمرا لا يصدق حقا".

ويخشى خبراء المناخ من أن تتسبب الحرارة في تخفيض كثافة الغطاء الجليدي في غرينلاند إلى ما تحت المستويات المخيفة التي سجلت سنة 2012.

المصدر: "رويترز"