بومبيو وغني يتفقان على "تسريع الجهود" لإنهاء الحرب في أفغانستان

اتفق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والرئيس الأفغاني، أشرف غني، على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في أفغانستان، حسبما أوردت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن "الوزير بومبيو والرئيس أشرف غني تحدثا عبر الهاتف، يوم 24 يوليو، واتفقا على أن الوقت حان لتسريع الجهود لإيجاد حل بالمفاوضات للحرب في أفغانستان".

وتابع البيان أن الوزير الأمريكي أكد للرئيس الأفغاني "عدم تغير استراتيجية الرئيس ترامب في جنوب آسيا، بما في ذلك تمسك الولايات المتحدة بخفض القوات بناء على الظروف".

وبحسب البيان، فقد أبلغ بومبيو الرئيس الأفغاني أنه أرسل كلا من رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، والمبعوث الأمريكي الخاص لشأن لمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى كابل لبحث "الخطوات اللاحقة في طريق السلام بصورة مفصلة".

وذكرت الوزارة أن الرئيس الأفغاني رحب بموقف وزير الخارجية الأمريكي وبزيارة المسؤوليْن الأمريكيين لكابل، مؤكدا تمسك بلاده "بالعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة لجعل أفغانستان بلدا مستقرا آمنا ديمقراطيا بعيدا عن أن يكون مركزا لنشاطات إرهابية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الأمريكية