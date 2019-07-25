نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في دمشق، بيانا اليوم الخميس، كشفت فيه تفاصيل لقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، مع المسؤولين الأتراك بالعاصمة أنقرة.

وقالت السفارة (علقت أعمالها في فبراير 2012) في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الممثل الخاص للتواصل بشأن سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة "داعش"، جيمس جيفري، عقد من 22 إلى 24 يوليو سلسلة اجتماعات في أنقرة مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى.

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وأضافت أن جيفري التقى بالمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال.

وأشارت السفارة إلى أن اجتماع مجموعة العمل شهد نقاشا عاما بشأن سوريا وشمال شرق البلاد على وجه التحديد، والتزام الطرفين بتحقيق تقدم سريع وملموس بشأن خارطة طريق منبج. كما ناقشا اقتراحات مفصلة لتعزيز أمن تركيا على طول الحدود في شمال شرق سوريا، مبينة أن النقاشات كانت "صريحة وإيجابية ومثمرة".

وأكدت السفارة مواصلة الولايات المتحدة وتركيا تبادل وجهات النظر بشأن بواعث القلق المشتركة في سوريا، بما في ذلك من خلال المشاورات العسكرية بين الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن جيفري قاد، يوم الاثنين، وفدا مشتركا من دوائر حكومية أمريكية وانضم إلى نظرائه الأتراك في اجتماع لمجموعة العمل رفيعة المستوى بشأن سوريا، وهو الاجتماع الخامس للمجموعة منذ تشكيلها في صيف 2018.

المصدر: RT