دبلوماسي روماني يخلف أمانو مؤقتا في "الوكالة الذرية"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا، سيمثل المدير العام للوكالة إلى حين اتفاق الأعضاء على تعيين مدير دائم للوكالة خلفا للراحل يوكيا أمانو.

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وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين الماضي وفاة أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وشغل أمانو منصب المدير العام للوكالة الدولية منذ العام 2009، وكان ينوي تقديم استقالته من منصبه على خلفية مشاكل متعلقة بحالته الصحية.

وتركت وفاة أمانو منصب مدير الوكالة شاغرا، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الغرب وإيران، على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015.

المصدر: "رويترز"