 
مباشر
عاجل
سفارة موسكو في كييف: إخلاء سبيل طاقم السفينة الروسية المحتجزة في أوكرانيا

دبلوماسي روماني يخلف أمانو مؤقتا في "الوكالة الذرية"

أخبار العالم

دبلوماسي روماني يخلف أمانو مؤقتا في
Reuters LISI NIESNER
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m67t

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا، سيمثل المدير العام للوكالة إلى حين اتفاق الأعضاء على تعيين مدير دائم للوكالة خلفا للراحل يوكيا أمانو.

إقرأ المزيد
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنعى مديرها العام يوكيا أمانو
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنعى مديرها العام يوكيا أمانو

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين الماضي وفاة أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وشغل أمانو منصب المدير العام للوكالة الدولية منذ العام 2009، وكان ينوي تقديم استقالته من منصبه على خلفية مشاكل متعلقة بحالته الصحية.

وتركت وفاة أمانو منصب مدير الوكالة شاغرا، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الغرب وإيران، على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015.

المصدر: "رويترز"

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوارج تركية في المتوسط لحماية سفن التنقيب قبالة قبرص