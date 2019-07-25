كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس صاروخين قصيري المدى من بلدة وونسان الواقعة على الساحل الشرقي في البحر الشرقي.

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وبحسب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، فقد أطلق الشمال صاروخا قصير المدى في الساعة 5:34 صباحا، وآخر في الساعة 5:57 صباحا بالتوقيت المحلي، من مناطق وونسان في اتجاه البحر الشرقي، وحلقا مسافة 430 كيلومترا.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب في حال إطلاق صواريخ إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

وقالت إن الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا لمعرفة ما أطلقته كوريا الشمالية بالضبط.

من جهتها، نقلت وكالة "جيجي" للأنباء عن وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، قوله إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين أمر "مؤسف للغاية".

وأوضح مصدر بالحكومة اليابانية لوكالة أنباء "كيودو" أن الصاروخين باليستيان ولم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان، ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.

المصدر: يونهاب + رويترز