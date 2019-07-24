الأتراك يحتفون بـ "حفيد العثمانيين"

احتفت تركيا، اليوم الأربعاء، بالجذور التركية لرئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون، إذ أعلن سياسيون ووسائل إعلام أن "حفيد العثمانيين" قد يعزز العلاقات بين البلدين.

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وعلى الرغم من تصريحاته الساخرة في بعض الأحيان حول تركيا، بما في ذلك سخريته الصريحة من الرئيس، رجب طيب أردوغان، ومطالبته في عام 2016 بأن تستخدم بريطانيا حق النقض ضد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، يشار إلى جونسون بمودة في بعض وسائل الإعلام التركية بلقب "بوريس التركي"، إذ إن رئيس بلدية لندن السابق هو الحفيد الأكبر لعلي كمال، آخر وزير داخلية للإمبراطورية العثمانية.

وجاء في عنوان الصفحة الأولى لصحيفة "سوزغو" المعارضة أن "حفيد العثمانيين أصبح رئيسا للوزراء". وأضافت الصحيفة: "أصبح لإنجلترا رئيس وزراء له جذور تمتد إلى جانقري"، في إشارة إلى مسقط رأس كمال في وسط تركيا.

ومثل جونسون، كان جده صحفيا عرف طريقه فيما بعد إلى المناصب الحكومية، لكن مصيره كان مشؤوما، ففي الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، ألقي القبض على كمال وقتله القوميون الذين كانوا يقاتلون لإقامة الدولة التركية.

وهنأ أردوغان جونسون على "تويتر"، مشيرا إلى أن العلاقات بين تركيا وبريطانيا ستتحسن.

المصدر: "رويترز"