 
مباشر
عاجل
محمد عبد السلام لـRT: صالح قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من صنعاء

الأتراك يحتفون بـ "حفيد العثمانيين"

أخبار العالم

الأتراك يحتفون بـ
Reuters / Kayhan Ozer / Presidential Palace
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m60z

احتفت تركيا، اليوم الأربعاء، بالجذور التركية لرئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون، إذ أعلن سياسيون ووسائل إعلام أن "حفيد العثمانيين" قد يعزز العلاقات بين البلدين.

إقرأ المزيد
جونسون يلتقي اليوم ملكة بريطانيا ويتسلم رئاسة الحكومة
جونسون يلتقي اليوم ملكة بريطانيا ويتسلم رئاسة الحكومة

وعلى الرغم من تصريحاته الساخرة في بعض الأحيان حول تركيا، بما في ذلك سخريته الصريحة من الرئيس، رجب طيب أردوغان، ومطالبته في عام 2016 بأن تستخدم بريطانيا حق النقض ضد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، يشار إلى جونسون بمودة في بعض وسائل الإعلام التركية بلقب "بوريس التركي"، إذ إن رئيس بلدية لندن السابق هو الحفيد الأكبر لعلي كمال، آخر وزير داخلية للإمبراطورية العثمانية.

وجاء في عنوان الصفحة الأولى لصحيفة "سوزغو" المعارضة أن "حفيد العثمانيين أصبح رئيسا للوزراء". وأضافت الصحيفة: "أصبح لإنجلترا رئيس وزراء له جذور تمتد إلى جانقري"، في إشارة إلى مسقط رأس كمال في وسط تركيا.

ومثل جونسون، كان جده صحفيا عرف طريقه فيما بعد إلى المناصب الحكومية، لكن مصيره كان مشؤوما، ففي الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، ألقي القبض على كمال وقتله القوميون الذين كانوا يقاتلون لإقامة الدولة التركية.

وهنأ أردوغان جونسون على "تويتر"، مشيرا إلى أن العلاقات بين تركيا وبريطانيا ستتحسن.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جونسون يلتقي الملكة إليزابيث لتكليفه بتشكيل الحكومة