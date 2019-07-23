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ترامب يشيد بتصرف الرئيس الصيني بشأن احتجاجات هونغ كونغ

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ترامب يشيد بتصرف الرئيس الصيني بشأن احتجاجات هونغ كونغ
Reuters
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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بموقف نظيره الصيني، شي جين بينغ، من الأحداث الجارية في هونغ كونغ، ووصفه بالموقف المتسم بالمسؤولية.

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وقال الرئيس الأمريكي، إنه يعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تصرف "بشكل يتسم بالمسؤولية تماما" في تعامله مع الاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ ضد مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم.

وذكر ترامب قبل اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض يوم الاثنين "نعمل (مع الصين) بشأن اتفاقيات تجارية الآن. سنرى ما سيحدث".

وتشهد هونغ كونغ منذ أكثر من شهرين سلسلة من الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف أحيانا في أخطر أزمة منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997 ولكن مع حريات ديمقراطية بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان".

وقال ترامب "أعرف أن هذا موقف مهم جدا بالنسبة للرئيس شي".

وأضاف "أعتقد أن الرئيس الصيني تصرف بشكل يتسم بالمسؤولية تماما".

المصدر: "رويترز"

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