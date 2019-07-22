الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة صينية لنقلها النفط الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة صينية بسبب قيامها بنقل النفط الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين، أن شركة "Zhuhai Zhenrong" وأحد مديريها "يو مين لي"، انتهكا العقوبات الأمريكية بشكل متعمد.

إقرأ المزيد

وسيتم تجميد أصول الشركة والشخص المذكورين في الولايات المتحدة، وسيحظر على الجهات الأمريكية التعامل معهما.

ولم تصدر على الفور أي تعليقات من المسؤولين الصينيين أو الشركة.

يذكر أن الصين كانت من بين الدول التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران العام الماضي، لكن سريان الإعفاءات انتهى يوم 2 مايو الماضي، وأعلنت واشنطن أنها لن تمددها.

المصدر: "وول ستريت جورنال"