روسيا حريصة على أمن الكاريبي
Sputnik
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نائب رئيس مجلس وزراء كوبا ريكاردو كابريساس رويز قضايا الأمن في منطقة الكاريبي، وذلك خلال اجتماع عقداه في موسكو اليوم الاثنين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تبادل الجانبان خلال المحادثات وجهات النظر حول القضايا الرئيسية للأمن الدولي والإقليمي، وقضايا التعاون الثنائي وآفاقه".
وأضافت: "أشار وزير الدفاع الروسي إلى أهمية الشراكة الروسية الكوبية في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة (الكاريبي)".
المصدر: "تاس"
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