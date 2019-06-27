 
مباشر

الجيش الأمريكي يراقب الفرقاطة الروسية "أدميرال غورشكوف" في هافانا

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يراقب الفرقاطة الروسية
Sputnik
الفرقاطة الروسية الأدميرال غروشكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1mn

أعلنت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي عن مراقبتها لمجموعة السفن التابعة للأسطول الشمالي الروسي بقيادة الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" التي دخلت ميناء هافانا.

إقرأ المزيد
الفرقاطة الروسية
الفرقاطة الروسية "أدميرال غورشكوف" تدخل القناة الإنجليزية

وكتبت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي في بيان نشرته على "تويتر": "نحن على معرفة بتحركات السفينة الروسية غورشكوف، ونتابع ذلك بفعالية"​​​.

وأضاف البيان :"لن نناقش جميع التدابير التي اتخذت، لكن قيادة الدفاع الجوي للقوات الشمالية تجري عمليات جوية لحماية الولايات المتحدة وكندا، فضلا عن نشرها قوات بحرية ووسائل تتبع".

يذكر أن الفرقاطة الروسية "أدميرال غورشكوف" أعلنت في شهر مارس الماضي أنها شرعت بدخول القناة الإنجليزية، وهو النشاط الأول من نوعه في تاريخ الفرقاطة، كما ستقوم المجموعة التي تقودها الفرقاطة الحديثة خلال الأشهر القادمة بتنفيذ عدد من الرحلات البعيدة المدى في نقاط مختلفة من المحيطات، ومن المخطط أن تدخل الفرقاطة ومجموعتها موانئ دول أجنبية، إلى جانب تنفيذ مهام محددة في البحر.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشاهد مرعبة لعاصفة قوية ضربت جورجيا