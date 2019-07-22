جونسون: سننهي أزمة خروجنا من الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق تجارة حرة

أعلن بوريس جونسون المرشح لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أن بلاده قد تخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق للتجارة الحرة يلغي الحاجة لجزء خلق إشكالية كبرى في الاتفاق السابق.

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وكتب جونسون في مقاله الأسبوعي أمس الأحد بصحيفة "تيلغراف" أن التكنولوجيا تستطيع درء الحاجة للالتزام بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، وهو الترتيب الذي رفضه كثير من أعضاء البرلمان البريطاني.

وأضاف: "هناك مجال واسع لإيجاد الحلول اللازمة. ويمكن إيجادها، وسيتم إيجادها، في سياق اتفاق للتجارة الحرة سنتفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب منه في 31 أكتوبر".

وخلص: "يمكننا الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ونمتلك التكنولوجيا لذلك، وما نحتاجه الآن هو الإرادة والقيادة".

ويذكر أن جونسون الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة ماي قبل استقالته، يعد من أبرز المتحمسين للخروج من الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت، حتى ولو بدون اتفاق، وكان من أكبر الدعاة لاستفتاء "بريكست" الذي صوت فيه البريطانيون بأغلبية ضئيلة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"