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النواب البريطانيون يؤيدون منع رئيس الوزراء المقبل من فرض "بريكست" دون اتفاق

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النواب البريطانيون يؤيدون منع رئيس الوزراء المقبل من فرض
Reuters /FW1F/jane merriman
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أيد نواب مجلس العموم البريطاني مقترحا يهدف إلى منع رئيس الوزراء المستقبلي من تعطيل عمل البرلمان لفرض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل.

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وصوت 315 نائبا لصالح المقترح في حين عارضه 274 نائبا.

وقال النائب المحافظ دومينيك غريف تعليقا على قرار تأييد المقترح "إننا مسؤولون عن ضمان، أو محاولة ضمان حكم رشيد... يفترض بنا أن نكون حماة الأمة".

ولم يستبعد المرشح لرئاسة الوزراء بوريس جونسون اللجوء إلى تعطيل عمل البرلمان من أجل فرض خروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فيما استبعد المرشح الآخر، جيريمي هانت، اللجوء إلى هذا الخيار.

ويسعى جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، بعد استمرار أزمة "بريكست" لثلاث سنوات.

يذكر أن معهدا حكوميا بريطانيا كان قد توقع في تقرير نشر الخميس أن تدخل المملكة المتحدة في حالة ركود إذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل.

وأوضح المكتب الحكومي المسؤول عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الموازنة أن بريطانيا "ستدخل في ركود في الفصل الرابع من 2019 لمدة سنة".

المصدر: وكالات

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