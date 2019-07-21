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وزير إسرائيلي بارز: نحن الدولة الوحيدة التي تقتل الإيرانيين!

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وزير إسرائيلي بارز: نحن الدولة الوحيدة التي تقتل الإيرانيين!
Reuters
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قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي "تقتل الإيرانيين منذ عامين".

وذكر هنغبي الذي يعد من أبرز أعضاء مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد في حديث لإذاعة Kan Bet، أن إسرائيل "استهدفت الإيرانيين مئات المرات في سوريا، واعترفت بذلك في بعض الحالات، وكشفت عنه تقارير أجنبية في حالات أخرى، وفي بعض الأحيان، كشف عن ذلك رئيس هيئة الأركان (في الجيش الإسرائيلي) أو قائد سلاح الجو المنتهية ولايته، لكن كل ذلك يأتي ضمن إطار سياسة منسقة".

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وأشار الوزير إلى أن هذه الحملة لم تنته بعد لأن الإسرائيليين لم يروا أن طهران تخلت عن خططها للتموضع عسكريا في سوريا، مضيفا أن تل أبيب تمارس سياسات صارمة للغاية في المسائل المتعلقة بأمنها القومي.

وقال الوزير إن الإيرانيين يعرفون جيدا من يمكن العبث معه وإزعاجه، وإسرائيل ليست من تلك الدول، وتابع، تعليقا على التصعيد الأخير بين طهران ولندن، أن رد فعل الإيرانيين كان "محدودا"، وذلك "ليس بسبب ضيق قدراتهم" بل تحسبا لرد فعل إسرائيلي محتمل.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من استهداف جهة مجهولة بواسطة طائرة مسيرة مواقع لـ"كتائب حزب الله" التابعة لـ"الحشد الشعبي" في العراق، وسط ترجيحات بأن إسرائيل تقف وراء الهجوم.

المصدر: هآرتس

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