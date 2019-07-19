 
مباشر
عاجل
مراسلنا: توجيه الناقلة البريطانية إلى الساحل الايراني وتسليمها إلى منظمة الموانئ لبدء التحقيقات

البنتاغون ينفي صلته بقصف "كتائب حزب الله" في العراق

أخبار العالم العربي

البنتاغون ينفي صلته بقصف
Reuters Reuters Photographer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5ah

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صلة القوات الأمريكية بقصف مواقع لـ "كتائب حزب الله" بقاعدة للحشد الشعبي في العراق.

ونقل مراسل "سي إن إن" عن البنتاغون قوله: "نحن على علم بتقارير المصادر المفتوحة حول أعمال عدائية محتملة ضد وحدة للحشد الشعبي في صلاح الدين بالعراق".

وأكد البنتاغون أن "القوات الأمريكية لم تكن لها أي صلة بذلك، وليس لدينا مزيد من المعلومات بهذا الشأن".

إقرأ المزيد
العمليات المشتركة بالعراق لـRT: طائرة مسيرة تقصف مواقع لـ
العمليات المشتركة بالعراق لـRT: طائرة مسيرة تقصف مواقع لـ "كتائب حزب الله" في كركوك

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، العميد يحيى رسول قد أكد لـ RT استهداف طائرة مسيرة مجهولة لمواقع "كتائب حزب الله العراق" داخل معسكر الشهداء التابع لقوات الحشد الشعبي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف القاعدة.

وأسفر القصف عن إصابة عنصرين اثنين في الحشد الشعبي العراقي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا