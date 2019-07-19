نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صلة القوات الأمريكية بقصف مواقع لـ "كتائب حزب الله" بقاعدة للحشد الشعبي في العراق.

ونقل مراسل "سي إن إن" عن البنتاغون قوله: "نحن على علم بتقارير المصادر المفتوحة حول أعمال عدائية محتملة ضد وحدة للحشد الشعبي في صلاح الدين بالعراق".

وأكد البنتاغون أن "القوات الأمريكية لم تكن لها أي صلة بذلك، وليس لدينا مزيد من المعلومات بهذا الشأن".

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وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، العميد يحيى رسول قد أكد لـ RT استهداف طائرة مسيرة مجهولة لمواقع "كتائب حزب الله العراق" داخل معسكر الشهداء التابع لقوات الحشد الشعبي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف القاعدة.

وأسفر القصف عن إصابة عنصرين اثنين في الحشد الشعبي العراقي.

المصدر: وكالات