العمليات المشتركة بالعراق تؤكد لـRT قصف طائرة مسيرة مواقع لحزب الله العراق جنوبي كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، إصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر للحشد في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

وأكدت الخلية في بيان لها، أن "معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع للّواء 16 من الحشد الشعبي تعرض فجر الجمعة لقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة".

من جهته، أشار الحشد الشعبي العراقي على موقعه الرسمي إلى أن قواته صدت هجوما شنه عناصر تنظيم "داعش" في مناطق بحيرة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

وأفاد مراسلنا في العراق، بأنه وباتصال هاتفي مع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، أكد الأخير استهداف طائرة مجهولة مواقع لـ"كتائب حزب الله العراق"، وتحديدا معسكر "الشهداء" التابع لقوات الحشد الشعبي، وأن القصف تم على مرحلتين.

وأضاف: "القصف الأول تم في الساعة الواحدة و50 دقيقة بالتوقيت المحلي، والضربة الثانية وجهت في الساعة الثانية و20 دقيقة، وأدت إلى إصابة عنصرين اثنين من الحشد الشعبي".

المصدر: RT