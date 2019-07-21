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إيران تشكر السعودية!

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إيران تشكر السعودية!
RT
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أعربت طهران اليوم الأحد عن "تقديرها لجهود السعودية" في إعادة سفينة "هابينس 1" التي قطرت إلى ميناء جدة في مايو المنصرم إثر تعرضها لمشاكل تقنية.

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ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله إن طهران "تقدر جهود السلطات السعودية، والسويسرية، والعمانية في تأمين عودة سالمة للناقلة النفطية الإيرانية "هابينس 1".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت في أوائل شهر يوليو إن السعودية لم تسمح للسفينة الإيرانية بمغادرة جدة بسبب خلاف حول تسديد قيمة أعمال الصيانة التي خضعت لها السفينة.

المصدر: "رويترز"

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