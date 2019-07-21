قتلى وجرحى بهجومين لـ"طالبان" على مستشفى ونقطة للشرطة بباكستان

لقي 6 أشخاص مصرعهم على الأقل، وأصيب 24 آخرون نتيجة هجوم مسلح على نقطة تفتيش تابعة للشرطة وتفجير انتحاري داخل مستشفى في باكستان، حسب الشرطة الباكستانية.

إقرأ المزيد

وأعلنت مصادر في الشرطة مقتل ستة أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة في اعتداء نفذته الأحد انتحارية في شمال غرب باكستان وتبنته حركة "طالبان باكستان".

ووقع الهجوم عند مدخل مستشفى في قرية كوتلان سيدان الواقعة في محيط ديرا إسماعيل خان المدينة التي شهدت عددا كبيرا من الاعتداءات في أوج موجة العنف في باكستان.

وقال قائد شرطة المنطقة سليم رياض إن الشرطة كانت تقوم بنقل جثماني شرطيين قتلهما متطرفون السبت عندما وقع الانفجار.

وأضاف أن "انتحارية في الثامنة والعشرين من عمرها وصلت مشيا وقامت بتفجير نفسها ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وأربعة مدنيين وجرح 13 شخصا آخرين".

وتبنى الناطق باسم حركة "طالبان باكستان" محمد خراساني الهجوم في بيان عممه على وسائل الإعلام.

المصدر: "نوفوستي"+ "أ ف ب"