باكستان تعتقل مؤسس جماعة "عسكر طيبة"

ألقت السلطات الباكستانية القبض على، حافظ سعيد، مؤسس جماعة "عسكر طيبة" المصنفة إرهابية في روسيا.

وذكر متحدث باسم "جماعة الدعوة"، وهي جمعية "خيرية" يديرها سعيد، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي مكافحة الإرهاب اعتقلوا سعيد بينما كان في طريقه إلى بلدة جوجرانوالا بوسط باكستان.

وأضاف المتحدث أن الاتهامات الموجهة إليه لم تعرف بعد، لكنها تتعلق فيما يبدو بتمويل الإرهاب.

وقالت قناة "جيو" التلفزيونية إن هذه الجماعة هي التي حملتها الولايات المتحدة والهند مسؤولية الهجوم على مدينة مومباي الذي استمر أربعة أيام عام 2008.

المصدر: رويترز