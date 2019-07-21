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مقتل 28 مسلحا من "طالبان" بغارة جوية شمالي أفغانستان

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مقتل 28 مسلحا من
Reuters MI/OLA
عناصر من طالبان (أرشيف)
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أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأحد عن تصفية ما لا يقل عن 28 مسلحا من حركة "طالبان" بغارة جوية بمقاطعة فرياب شمالي أفغانستان.

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وقال المتحدث باسم الفرقة "209 شاهين" التابعة للجيش الأفغاني حنيف رضائي، "إنه بناء على معلومات استخبارية، قامت طائرة تابعة للقوة الجوية الأفغانية باستهداف مخبأ لمسلحي "طالبان" في بلتشيراغ بمقاطعة فرياب مساء السبت، وقتلت 28 من المسلحين".

وأضاف أن المسلحين المستهدفين كانوا مجتمعين للتخطيط لهجمات ضد قوات الأمن الحكومية.

وشهدت هذه المنطقة الشمالية من البلاد تصاعدا في العنف خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن كانت هادئة نسبيا في السابق.

يذكر أن الجيش الأفغاني كان أعلن أمس عن تصفية ما لا يقل عن 24 مسلحا من الحركة، وجرح 17 آخرين منهم بضربات صاروخية موجهة في ولاية أوروزغان جنوبي البلاد.

المصدر: "شينخوا"

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