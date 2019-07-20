 
مباشر
عاجل
اللقطات الأولى لناقلة النفط البريطانية المحتجزة بعد رسوها في ميناء بندر عباس

تصفية 24 مسلحا من "طالبان" جنوبي أفغانستان

أخبار العالم

تصفية 24 مسلحا من
AFP
مسلحون من طالبان جنوب البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5d0

أعلن الجيش الأفغاني اليوم السبت عن تصفية ما لا يقل عن 24 مسلحا من حركة "طالبان" وجرح 17 آخرين منهم بضربات صاروخية موجهة في ولاية أوروزغان جنوبي البلاد.

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى جراء هجوم لـ
قتلى وجرحى جراء هجوم لـ "طالبان" على فندق شمال غربي أفغانستان

وكتب فيلق "سيلاب 201" في الجيش الأفغاني في بيان بهذه الضربة: "بناء على تقارير استخبارية، قتل 24 من مسلحي "طالبان" وجرح 17 آخرون إثر ضربات صاروخية موجهة في منطقة خاس أوروزغان بولاية أوروزغان".

ولم يذكر البيان ما إذا كانت قوات التحالف الدولي أو الجيش الأفغاني هي التي شنت الغارة وأضاف أن الضربات دمرت أيضا عددا من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

ويحتدم القتال في عموم البلاد التي مزقتها الحرب وتتواصل الاشتباكات بين قوات الأمن الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" في أكثر من 20 مقاطعة من أصل 34 في أفغانستان منذ أبريل حينما بدأت "طالبان" هجومها السنوي، على الرغم من دخولها في مفاوضات سلام مع كابل.

المصدر: ARABIC.NEWS.CN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا