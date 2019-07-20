تصفية 24 مسلحا من "طالبان" جنوبي أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني اليوم السبت عن تصفية ما لا يقل عن 24 مسلحا من حركة "طالبان" وجرح 17 آخرين منهم بضربات صاروخية موجهة في ولاية أوروزغان جنوبي البلاد.

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وكتب فيلق "سيلاب 201" في الجيش الأفغاني في بيان بهذه الضربة: "بناء على تقارير استخبارية، قتل 24 من مسلحي "طالبان" وجرح 17 آخرون إثر ضربات صاروخية موجهة في منطقة خاس أوروزغان بولاية أوروزغان".

ولم يذكر البيان ما إذا كانت قوات التحالف الدولي أو الجيش الأفغاني هي التي شنت الغارة وأضاف أن الضربات دمرت أيضا عددا من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

ويحتدم القتال في عموم البلاد التي مزقتها الحرب وتتواصل الاشتباكات بين قوات الأمن الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" في أكثر من 20 مقاطعة من أصل 34 في أفغانستان منذ أبريل حينما بدأت "طالبان" هجومها السنوي، على الرغم من دخولها في مفاوضات سلام مع كابل.

المصدر: ARABIC.NEWS.CN