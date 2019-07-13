قتلى وجرحى جراء هجوم لـ "طالبان" على فندق شمال غربي أفغانستان

قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 10 آخرين، بينهم طفلان، نتيجة هجوم شنه مسلحون على فندق في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان، وفق ما أوردت قناة "Press TV" الإيرانية.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، أن مجموعة من المسلحين هاجمت مجمعا تجاريا يضم فندقا في عاصمة الولاية، مدينة قلعه نو، قرابة الساعة 12:40 بعد ظهر اليوم السبت، بالتوقيت المحلي.

وأشار المتحدث إلى أن ثلاثة من المهاجمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، فيما جرى اعتقال اثنين آخرين.

من جهتها، أفادت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، نقلا عن رحيمي أيضا، أن "مجموعة من الانتحاريين" دخلت الفندق، حيث دارت المعركة بينهم وبين قوات الأمن.

وقال رحيمي إن الهجوم، الذي دار زهاء خمس ساعات، خلف 8 قتلى و7 جرحى في صفوف قوات الأمن، مضيفا أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. كما قال إن "الاعتداء تسبب أيضا بوقوع إصابات بين المدنيين".

من جانبها، أكدت مصادر طبية محلية مقتل مدنيين اثنين نتيجة الاعتداء المسلح.

وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفة أن مسلحيها هاجموا مقر الشرطة في الولاية.

المصدر: "Press TV" + "طلوع نيوز"